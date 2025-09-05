До 60 часов работы в режиме воспроизведения (45 часов с включенным шумоподавлением)

Вы можете слушать музыку целый день даже с включенной функцией шумоподавления. Чтобы полностью зарядить наушники через порт USB-C, требуется всего 2 часа, а за 15 минут можно обеспечить дополнительные 3 часа их работы. Вы также можете подключить их к любому мобильному устройству через интерфейс USB-C с помощью соответствующего кабеля.