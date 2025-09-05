Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
TAH7508BK/97
Полное погружение
Во время работы или игры эти беспроводные наушники с шумоподавлением помогут заниматься любимым делом! Адаптивное шумоподавление и комфортная полноразмерная посадка помогут погрузиться в контент. Оцените насыщенный и полный деталей звук, а также низкую задержку для игр и просмотра фильмов.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полноразмерные беспроводные наушники
итого
recurring payment
Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.
Круглые опоры чашек этих полноразмерных наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Амбушюры с функцией памяти обеспечат комфорт при длительном ношении, а сами чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.
Наслаждайтесь насыщенным звуком с 40-мм излучателями и достойным пассивным шумоподавлением благодаря полноразмерной конструкции. Чтобы полностью прочувствовать низкие частоты в любимых композициях даже на небольшой громкости, активируйте функцию динамических басов с помощью многофункциональной кнопки или в приложении Philips Headphones.
Вы можете слушать музыку целый день даже с включенной функцией шумоподавления. Чтобы полностью зарядить наушники через порт USB-C, требуется всего 2 часа, а за 15 минут можно обеспечить дополнительные 3 часа их работы. Вы также можете подключить их к любому мобильному устройству через интерфейс USB-C с помощью соответствующего кабеля.
Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.
Забываете выключить наушники? Установите таймер в приложении, и по истечении этого времени они выключатся автоматически. Также в приложении можно управлять подключенными устройствами, отключать адаптивное шумоподавление и регулировать уровень шума самостоятельно. Более того, здесь доступны предустановленные стили звука: к примеру, стиль "Голос" идеально подойдет для подкастов!
От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря большим излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
Обмен данными
Возможности ANC
Голосовой ассистент
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.