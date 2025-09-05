Ключевые слова для поиска

      Полное погружение

      Во время работы или игры эти беспроводные наушники с шумоподавлением помогут заниматься любимым делом! Адаптивное шумоподавление и комфортная полноразмерная посадка помогут погрузиться в контент. Оцените насыщенный и полный деталей звук, а также низкую задержку для игр и просмотра фильмов.

      Полноразмерные беспроводные наушники

      Полное погружение

      • Шумоподавление Pro
      • Легкие полноразмерные наушники
      • Естественный звук. Динамичные басы
      • До 60 часов воспроизведения

      Полное погружение с шумоподавлением Pro

      Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

      Легкие, комфортные, складные и стильные!

      Круглые опоры чашек этих полноразмерных наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Амбушюры с функцией памяти обеспечат комфорт при длительном ношении, а сами чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.

      Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

      Наслаждайтесь насыщенным звуком с 40-мм излучателями и достойным пассивным шумоподавлением благодаря полноразмерной конструкции. Чтобы полностью прочувствовать низкие частоты в любимых композициях даже на небольшой громкости, активируйте функцию динамических басов с помощью многофункциональной кнопки или в приложении Philips Headphones.

      До 60 часов работы в режиме воспроизведения (45 часов с включенным шумоподавлением)

      Вы можете слушать музыку целый день даже с включенной функцией шумоподавления. Чтобы полностью зарядить наушники через порт USB-C, требуется всего 2 часа, а за 15 минут можно обеспечить дополнительные 3 часа их работы. Вы также можете подключить их к любому мобильному устройству через интерфейс USB-C с помощью соответствующего кабеля.

      Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

      Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

      Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

      Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

      Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления

      Забываете выключить наушники? Установите таймер в приложении, и по истечении этого времени они выключатся автоматически. Также в приложении можно управлять подключенными устройствами, отключать адаптивное шумоподавление и регулировать уровень шума самостоятельно. Более того, здесь доступны предустановленные стили звука: к примеру, стиль "Голос" идеально подойдет для подкастов!

      Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips

      От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря большим излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        7–40 000 Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        96 дБ (1 кГц)
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Тип излучателя
        Динамический
        Звук высокого разрешения
        Да

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,2
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        SBC
        Гнездо наушников
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        21.6  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        21  см
        Вес брутто
        1.742  кг
        Высота
        26.3  см
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Вес нетто
        1.12  кг
        Вес упаковки
        0.622  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Кнопка

      • Питание

        Количество аккумуляторов
        1 шт.
        Время разговора
        35 ч
        Время зарядки
        2 ч.  часов
        Время воспроизведения музыки (с ANC)
        45  часов
        Время воспроизведения музыки (без ANC)
        60  часов
        Быстрая зарядка
        15 mins for 3 hrs
        Вес аккумулятора (общий)
        12.4  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        600  mAh
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)

      • Размеры упаковки

        Высота
        25.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        19.45  см
        Глубина
        6.2  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Вес брутто
        0.5  кг
        Вес нетто
        0.303  кг
        Вес упаковки
        0.197  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        21  см
        ширина
        18.7  см
        Глубина
        5  см
        Вес
        0.271  кг

      • Аксессуары

        Аудиокабель
        Стереокабель 3,5 мм, длина 1,2 м
        Краткое руководство
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 500 мм

      • Дизайн

        Цвет
        Белый
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Складная конструкция
        В плоскость / компактное складывание
        Заполняющий уши материал
        Ткань
        Плотная посадка
        Полноразмерные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 mic

      • Возможности ANC

        Технология ANC
        Гибридное
        Режим восприятия внешних звуков
        Да
        Микрофон для активного шумоподавления
        4 микрофона
        ANC (активное шумоподавление)
        Да

      • Голосовой ассистент

        Совместимость с голосовым ассистентом
        • Apple Siri
        • Google Ассистент
        Активация по голосу
        Нажмите кнопку ANC
        Поддержка голосового ассистента
        Да

