      Накладні бездротові навушники

      TAH7508BK/97

      Загальна оцінка / 5
      відгук відгуки відгуків Відгуки

      Занурення без обмежень

      Незалежно від того, працюйте ви чи грайте, ці бездротові шумопоглинаючі навушники стануть вам надійними помічниками! Адаптивне шумозаглушення та зручне кріплення на вухах запезпечують повне аудіозанурення. Насолоджуйтеся насиченим деталізованим звуком і низькою затримкою під час ігор і перегляду фільмів.

      Накладні бездротові навушники

      Накладні бездротові навушники
      Накладні бездротові навушники

      Занурення без обмежень

      • Професійне шумопоглинання
      • Легкі накладні навушники
      • Природний звук, динамічні баси
      • Час відтворення – до 60 годин

      Занурення завдяки професійному шумопоглинанню

      Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

      Легкі, зручні, складані – і стильні!

      Круглі кріплення чашок і витончена рамка надають цим накладним навушникам виразного стилю. Амбушури з піни з ефектом пам’яті забезпечують комфорт під час тривалого прослуховування – їх також можна скласти й повернути всередину для зручного зберігання в кишені або сумці.

      Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

      Вам сподобається насичене звучання 40-мм динаміків і якісна пасивна шумоізоляція завдяки накладній конструкції. Щоб насолодитися повною силою улюблених басів, не збільшуючи гучність, просто активуйте функцію динамічного підсилення низьких частот за допомогою багатофункціональної кнопки або в додатку Philips Headphones.

      До 60 годин відтворення (45 з увімкненим шумопоглинанням)

      Ви зможете прослуховувати музику більше доби, навіть коли ввімкнено функцію шумопоглинання. Повне заряджання через USB-C займає лише 2 години, а швидке 15-хвилинне заряджання дає додаткові 3 години. Ви також можете скористатися кабелем USB-C для підключення навушників до будь-якого смартпристрою з портом USB-C.

      Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

      Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

      Надійне багатоточкове з’єднання Bluetooth

      Вдосконалене з’єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв’язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтесь цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

      Додаток для навушників Philips Headphones: персоналізація налаштувань та керування

      Забуваєте вимкнути навушники? Установіть таймер у нашому додатку, і вони вимкнуться автоматично. Додаток також дає змогу керувати підключеними пристроями або вимкнути адаптивне шумопоглинання й самостійно контролювати рівні гучності. Крім того, є ціла низка стандартних звукових стилів: наприклад, режим голосу ідеально підходить для подкастів!

      Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips

      Від музики до подкастів – ці бездротові навушники чудово відтворюють ваші улюблені звуки! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням з насиченими басами завдяки великим динамікам, створеними для роботи з фірмовою якістю Philips.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Частотний діапазон
        7–40 000 Гц
        Опір
        32 Ом
        Чутливість
        96 дБ (1 кГц)
        Діаметр динаміків
        40  мм
        Максимальна вхідна потужність
        30  мВт
        Тип динаміка
        Динамічний
        Аудіо високої чіткості
        Так

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        5.2
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC
        Роз'єм для навушників
        3.5  мм

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        21.6  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        21  см
        Вага брутто
        1.742  кг
        Висота
        26.3  см
        Код GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Вага нетто
        1.12  кг
        Вага тари
        0.622  кг

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Підтримка додатка для навушників Philips
        Так
        Можливе оновлення програмного забезпечення
        Так
        Тип елементів керування
        Кнопкове

      • Потужність

        Кількість батарей
        1 шт.
        Час розмови
        35 год
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
        45  годин(-и)
        Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
        60  годин(-и)
        Швидке зарядження
        15 mins for 3 hrs
        Вага батареї (всього)
        12.4  г
        Ємність батареї (навушники)
        600  mAh
        Тип батареї (навушники)
        Літій-полімерна (вбудована)

      • Розміри упаковки

        Висота
        25.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        19.45  см
        Глибина
        6.2  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 14021 9
        Вага брутто
        0.5  кг
        Вага нетто
        0.303  кг
        Вага тари
        0.197  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        21  см
        Ширина
        18.7  см
        Глибина
        5  см
        Вага
        0.271  кг

      • Аксесуари

        Аудіокабель
        3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
        Короткий посібник
        Так
        Зарядний кабель
        Кабель USB-C, 500 мм

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Складаний дизайн
        Пласке/компактне складання
        Матеріал з’єднання
        Тканина
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        1 mic

      • Характеристики ANC

        Технологія ANC
        Гібридна
        Режим зовнішніх звуків.
        Так
        Мікрофон для ANC
        4 мікрофони
        ANC (активне шумопоглинання)
        Так

      • Голосовий помічник

        Сумісний голосовий помічник
        • Apple Siri
        • Google Асистент
        Активація голосового помічника
        Натисніть кнопку ANC
        Підтримка голосового помічника
        Так

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Платинова медаль EcoVadis липень 2025

