TAH7508WT/97
Занурення без обмежень
Незалежно від того, працюйте ви чи грайте, ці бездротові шумопоглинаючі навушники стануть вам надійними помічниками! Адаптивне шумозаглушення та зручне кріплення на вухах запезпечують повне аудіозанурення. Насолоджуйтеся насиченим деталізованим звуком і низькою затримкою під час ігор і перегляду фільмів.Переглянути усі переваги
Накладні бездротові навушники
Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточення, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а швидкий режим пильності покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.
Круглі кріплення чашок і витончена рамка надають цим накладним навушникам виразного стилю. Амбушури з піни з ефектом пам’яті забезпечують комфорт під час тривалого прослуховування – їх також можна скласти й повернути всередину для зручного зберігання в кишені або сумці.
Вам сподобається насичене звучання 40-мм динаміків і якісна пасивна шумоізоляція завдяки накладній конструкції. Щоб насолодитися повною силою улюблених басів, не збільшуючи гучність, просто активуйте функцію динамічного підсилення низьких частот за допомогою багатофункціональної кнопки або в додатку Philips Headphones.
Ви зможете прослуховувати музику більше доби, навіть коли ввімкнено функцію шумопоглинання. Повне заряджання через USB-C займає лише 2 години, а швидке 15-хвилинне заряджання дає додаткові 3 години. Ви також можете скористатися кабелем USB-C для підключення навушників до будь-якого смартпристрою з портом USB-C.
Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.
Вдосконалене з’єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв’язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтесь цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.
Забуваєте вимкнути навушники? Установіть таймер у нашому додатку, і вони вимкнуться автоматично. Додаток також дає змогу керувати підключеними пристроями або вимкнути адаптивне шумопоглинання й самостійно контролювати рівні гучності. Крім того, є ціла низка стандартних звукових стилів: наприклад, режим голосу ідеально підходить для подкастів!
Від музики до подкастів – ці бездротові навушники чудово відтворюють ваші улюблені звуки! Ви насолоджуватиметеся теплим і деталізованим звучанням з насиченими басами завдяки великим динамікам, створеними для роботи з фірмовою якістю Philips.
