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UpBeat

Полностью беспроводные наушники-вкладыши

TAT3215BK/00
Общая оценка / 5
  • Ваша музыка. Ваш ритм. Ваша музыка. Ваш ритм. Ваша музыка. Ваш ритм.
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    UpBeat Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT3215BK/00
    Общая оценка / 5

    Ваша музыка. Ваш ритм.

    В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй.

    UpBeat Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    Ваша музыка. Ваш ритм.

    В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй.

    Ваша музыка. Ваш ритм.

    В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй.

    UpBeat Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    Ваша музыка. Ваш ритм.

    В любое время и в любом месте — эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 24 часов работы в режиме воспроизведения благодаря футляру для зарядки. Если вы долго говорите по телефону, то можете использовать один наушник, пока заряжается второй.

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      Ваша музыка. Ваш ритм.

      Защита от брызг и пота IPX4

      Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

      Портативный футляр для зарядки с разъемом USB-C, до 24 часов работы в режиме воспроизведения

      Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 18 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

      Монофонический режим. Используйте при разговоре лишь один наушник

      Нужно совершить вызов, а наушники почти разрядились? Общайтесь более длительное время, используя всего один наушник, пока второй находится на зарядке. В таком режиме автоматически используется микрофон выбранного наушника, а между наушниками можно легко переключаться.

      Надежная удобная посадка

      6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают качественное звучание, а удобная посадка и легкий корпус позволят с комфортом слушать любимые композиции, где бы вы ни находились. Мягкие сменные амбушюры помогут найти идеальную посадку.

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием многофункциональной кнопки. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

      Легко активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне

      Активируйте голосовой помощник телефона, не прикасаясь к самому телефону. Попросите Siri или Google Ассистента воспроизвести музыку, позвонить или отправить сообщения друзьям, проверить погоду и многое другое.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

      Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        высота
        4.2  см
        ширина
        3,6  см
        Глубина
        6,5  см
        Вес
        0,049  кг

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Чувствительность
        90  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ

      • Размеры упаковки

        высота
        17  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес брутто
        0,139  кг
        Вес нетто
        0,049  кг
        Вес упаковки
        0,09  кг
        EAN
        48 95229 10974 2

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        37,5  см
        ширина
        27,5  см
        высота
        24,5  см
        Вес брутто
        4,231  кг
        Вес нетто
        1,176  кг
        Вес упаковки
        3,055  кг
        GTIN
        1 48 95229 10974 9

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Кабель USB (Type-A – Type-C)

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        17,8  см
        ширина
        12,8  см
        высота
        10,4  см
        Вес брутто
        0,507  кг
        Вес нетто
        0,147  кг
        Вес упаковки
        0,36  кг
        GTIN
        2 48 95229 10974 6

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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