Служба поддержки Philips Подача воды на пылесосе для влажной уборки уменьшилась

Если пылесос Philips для влажной уборки подает меньше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. Ниже вы найдете возможные причины и решения.

Насадка из микрофибры установлена неправильно. Моющаяся насадка пылесоса Philips для влажной уборки накрывает чистящую полоску и препятствует попаданию на нее воды. Если моющаяся насадка неправильно установлена на полоску, устройство может подавать меньше воды, чем обычно. В этом случае выполните следующие действия: Убедитесь, что крепления Velcro на накладке и на резервуаре для воды правильно совмещены. Также убедитесь, что рифленая сторона накладки направлена наружу, в другую сторону от дна резервуара для воды.

Регулятор подачи воды заблокирован из-за чрезмерного загрязнения. Извлеките чистящую полоску. Тщательно промойте ее и протрите сухой тканью. Можно также оставить полоску отмокать на ночь в растворе из уксуса и воды (в пропорции один к трем). После замачивания ее нужно тщательно промыть и протереть сухой тканью. Резервуар для воды пуст или практически пуст. Заполните резервуар для воды. Используется насадка другого производителя (не Philips). Используйте только оригинальную насадку из микрофибры Philips. Эти насадки можно купить у торгового представителя Philips или в интернет-магазине Philips. Номер модели: FC8063.