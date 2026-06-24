КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Подача воды на пылесосе для влажной уборки уменьшилась

Если пылесос Philips для влажной уборки подает меньше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. Ниже вы найдете возможные причины и решения.

Информация на данной странице относится к моделям: XC8349/01 , XC8347/01 , FC6729/01 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips