Служба поддержки Philips
Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается
Если щетка беспроводного пылесоса Philips PowerPro не вращается, возможно, она загрязнена. Узнайте, как очистить щетку самостоятельно.
Вы можете очистить щетку беспроводного пылесоса Philips PowerPro, выполнив следующие действия.
- Откройте крышку насадки и извлеките щетку.
- Удалите волосы и ворс с насадки. Если волосы обмотались вокруг щетки, можно разрезать их ножницами.
- Установите щетку обратно в насадку и закройте крышку.
Если предложенные решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам.
Информация на данной странице относится к моделям: FC6409/01 , FC6408/01 , FC6172/01 . Показать больше ›