КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается

Если щетка беспроводного пылесоса Philips PowerPro не вращается, возможно, она загрязнена. Узнайте, как очистить щетку самостоятельно.

Информация на данной странице относится к моделям: FC6409/01 , FC6408/01 , FC6172/01 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips