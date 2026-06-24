Служба поддержки Philips Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается

Если щетка беспроводного пылесоса Philips PowerPro не вращается, возможно, она загрязнена. Узнайте, как очистить щетку самостоятельно.

Очистите щетку от волос и ворса Вы можете очистить щетку беспроводного пылесоса Philips PowerPro, выполнив следующие действия. Откройте крышку насадки и извлеките щетку. Удалите волосы и ворс с насадки. Если волосы обмотались вокруг щетки, можно разрезать их ножницами. Установите щетку обратно в насадку и закройте крышку. Если предложенные решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам.