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Из пылесоса Philips AquaTrio не поступает вода

Если из пылесоса Philips AquaTrio не поступает вода, у этого может быть несколько причин.
Информация на данной странице относится к двум моделям AquaTrio:

  1. AquaTrio серии 9000
  2. AquaTrio
    Сверьтесь с рисунком, чтобы узнать, какая у вас модель, и изучите информацию ниже

Из пылесоса Philips AquaTrio не поступает вода

Информация на данной странице относится к моделям: XW7110/01.

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