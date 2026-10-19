Если из пылесоса Philips AquaTrio не поступает вода, у этого может быть несколько причин:



Резервуар для чистой воды пуст либо резервуар для грязной воды заполнен

Если резервуар для воды пылесоса Philips AquaTrio пуст или резервуар для грязной воды заполнен, подача воды может быть прервана. В таком случае наполните водой резервуар для чистой воды и убедитесь, что резервуар для грязной воды пуст.



Крышка насадки для мытья полов закрыта неплотно

Если крышка открыта, это может препятствовать подаче воды из устройства. Убедитесь, что крышка насадки для мытья полов закрыта надлежащим образом (см. рисунок).



Включена система активной защиты

Система активной защиты пылесоса Philips AquaTrio позволяет определить, что в прибор с пола попал посторонний предмет (не грязь и не жидкость). В случае включения системы активной защиты щетки перестают вращаться, а вода не поступает на пол.



Чтобы выполнить сброс системы активной защиты, выполните следующие действия (см. видео):

1. Выключите пылесос Philips AquaTrio и извлеките вилку из розетки электросети

2. Откройте крышку насадки для мытья полов, снимите крышку щетки для мытья полов и извлеките предмет

3. Если система активной защиты включилась из-за слишком мокрых щеток, снимите их и отожмите над раковиной

4. Установите сухие щетки для мытья полов в пылесос Philips AquaTrio

5. Установите крышку щетки для мытья полов и закройте крышку насадки для мытья полов. Нажмите на крышку насадки для мытья полов до щелчка, чтобы зафиксировать ее.



Шланг внутри пылесоса Philips AquaTrio еще не заполнен водой

Это может произойти при первом использовании пылесоса Philips AquaTrio. В этом случае при включении устройства замигает индикатор заполненного/пустого резервуара для воды, и пылесос отключится. В такой ситуации включайте пылесос Philips AquaTrio до тех пор, пока индикатор заполненного/пустого резервуара не погаснет и прибор не перестанет отключаться. Если индикатор не горит, и прибор работает в течение 30 секунд, начнется подача воды на пол.



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