Мокрые следы после использования пылесоса Philips AquaTrio

Пылесос AquaTrio для сухой и влажной уборки поворачивался слишком резко либо перемещался вбок (влево или вправо)

Чтобы предотвратить появление мокрых следов на полу, постарайтесь не так резко поворачивать устройство AquaTrio серии 9000 и не перемещать устройство вбок. Если вы все еще видите мокрые следы на полу и хотите избавиться от них, вы можете включить режим всасывания воды*, нажав кнопку режима очистки (см. изображение ниже).



The AquaTrio в конфигурации для сухой + влажной уборки переносился через порог, ковер или ступени, когда был включен.

Рекомендуется активировать режим всасывания воды* при переноске прибора через пороги, ковры или ступени. Таким образом грязная вода не будет капать с насадки AquaSpin.



Пылесос AquaTrio в конфигурации для сухой + влажной уборки был поднят с пола сразу же после отключения

Под прибором может остаться небольшая лужа, если вы подняли его с пола сразу после отключения. Лужа будет меньше, если вы включите режим всасывания воды* перед отключением AquaTrio серии 9000. Сделайте несколько движений пылесосом вперед-назад в режиме всасывания воды. Если потребуется, уберите оставшиеся капли воды тканью.



Примечание.

Режим всасывания*: на более старых моделях имеются обычный и интенсивный режимы влажной уборки, однако режим всасывания воды отсутствует.

В режиме всасывания воды прибор больше не подает воду и работает с более высокой мощностью всасывания. После 45 секунд бездействия пылесос автоматически переключится в обычный режим влажной уборки.

Колеса AquaTrio серии 9000 заблокированы

Следует регулярно проверять состояние колес и устранять грязь, которая блокирует их вращение.Эти решения не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.