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Мокрые следы после использования пылесоса Philips AquaTrio

Мокрые пятна могут оставаться на полу во время работы пылесоса Philips AquaTrio по нескольким причинам. Сверьтесь с рисунком, чтобы узнать, какая у вас модель, и изучите информацию ниже.

Мокрые следы после использования пылесоса Philips AquaTrio

Информация на данной странице относится к моделям: XW7110/01 , FC7088/01 .

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