Низкая мощность всасывания пылесоса Philips AquaTrio

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Далее описаны процедуры обслуживания, необходимые для обеспечения длительной работы и надлежащей мощности всасывания конкретных моделей пылесоса AquaTrio:
Если мощность всасывания пылесоса Philips серии AquaTrio 9000 отличается от ожидаемой, узнайте здесь, в чем может быть причина:
Система сухой уборки
Фильтр загрязнен
Если фильтр Philips AquaTrio серии 9000 загрязнен, это может повлиять на работу устройства. При регулярном использовании пылесоса очищайте фильтр не реже одного раза в месяц.
Если необходима очистка фильтра, на дисплее появляется значок очистки фильтра (см. рис. a).
Для обеспечения оптимальной работы пылесоса необходимо выполнить очистку фильтра следующим образом:
1. Отсоедините корпус фильтра от пылесборника (см. рис. b1).
2. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы открыть корпус фильтра и извлечь губчатый фильтр (см. рис. b2).
3. Встряхните губчатый фильтр над мусорным контейнером, чтобы удалить с его поверхности слой пыли. Затем промойте губчатый фильтр под струей воды и сожмите, чтобы удалить воду (см. рис. b3)
Примечание. Не допускайте намокания корпуса фильтра во время очистки.
4. Встряхните корпус фильтра и крышку над мусорным контейнером и протрите корпус фильтра влажной тканью (см. рис. b4)
Примечание. Не очищайте белый материал корпуса фильтра пылесосом, щеткой, водой или чистящим средством. Это приведет к повреждению материала.
5. Полностью высушите губчатый фильтр, прежде чем поместить его обратно в корпус фильтра. Закройте корпус фильтра, поместите корпус фильтра с губчатым фильтром обратно в пылесборник и установите пылесборник в пылесос 3-в-1 (см. рис. b5)
Примечание. Убедитесь, крышка корпуса фильтра расположена белым материалом вверх, а также не устанавливайте пылесборник в пылесос 3-в-1 без корпуса фильтра с губчатым фильтром.
Пылесборник заполнен
Если пылесборник заполнен, производительность пылесоса Philips AquaTrio серии 9000 может снизиться. Регулярно очищайте пылесборник и следите за тем, чтобы уровень пыли не превышал отметку "Max". Это предотвратит ускоренное засорение фильтра (см. рис. c1).
Для оптимальной работы пылесоса выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку, чтобы отсоединить ручной пылесос 3-в-1 от пылесборника (см. рис. c2).
2. Снимите корпус фильтра с пылесборника (см. рис. c3).
3. Вытряхните пыль из пылесборника в мусорное ведро (см. рис. c4).
4. Установите корпус фильтра на пылесборник (см. рис. c5).
5. Подсоедините ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику. Сначала подсоедините заднюю часть, а затем зафиксируйте переднюю часть до щелчка (см. рис. c6).
Пылесборник загрязнен
Если пылесборник загрязнен, производительность пылесоса Philips AquaTrio серии 9000 может снизиться. Для оптимальной работы прибора промывайте под водой пылесборник и циклонную камеру после каждой очистки от пыли и посмотрите видео или выполняйте действия, указанные ниже.
1. Снимите корпус фильтра с губчатым фильтром в сборе (см. рис. d1).
2. Вытряхните пыль из пылесборника в мусорное ведро (см. рис. d2).
3. Промойте внутреннюю часть пылесборника и циклонный фильтр под струей воды (см. рис. d3).
Примечание. Запрещается мыть пылесборник в посудомоечной машине. Убедитесь, что электронные разъемыполностью высохли перед повторным использованием прибора
4. Полностью просушите пылесборник и циклонный фильтр (см. рис. d4).
5. Установите корпус фильтра с губчатым фильтром обратно, когда пылесборник полностью высохнет (см. рис. d5).
6. Снова подсоедините ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику (см. рис. d6).
Примечание. Не подсоединяйте ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику, если в нем не установлен корпус фильтра с губчатым фильтром.
Корпус фильтра некорректно прикреплен к пылесборнику
Мощность всасывания может снизиться, если элементы пылесборника прикреплены к ручному пылесосу 3-в-1 некорректно. Убедитесь, что корпус фильтра корректно установлен на пылесборник.
Пылесборник некорректно установлен на приборе
Мощность всасывания может снизиться, если пылесборник прикреплен к ручному пылесосу 3-в-1 некорректно. Убедитесь, что пылесборник корректно установлен на прибор.
Элементы системы сухой уборки засорены или заблокированы
Шланг, трубка, насадка или циклонный фильтр пылесоса Philips серии 9000 могут засоряться или блокироваться. Это может влиять на мощность всасывания. Это негативно влияет на эффективность уборки, так как воздух не проходит в прибор.
Для оптимальной работы пылесоса проверьте следующие элементы:
- Циклонный фильтр: циклонный фильтр находится в пылесборнике. Удалите грязь или волосы, налипшие на циклонный фильтр или вокруг него.
-Насадка: вращающаяся щетка может быть засорена волосами или пылью: Выключите прибор и удалите налипшие волосы или нитки с щетки, проведя рукой по вращающейся щетке сверху вниз.
Совет. Можно также провести лезвием ножниц вдоль прорези вращающейся щетки, чтобы срезать волосы и нити, которые налипли на нее.
-Канал всасывания за вращающейся щеткой в насадке засорился: снимите вращающуюся щетку и проверьте канал всасывания на наличие посторонних предметов, после чего удалите их.
Если представленные выше решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Рабочие детали пылесоса и насадки для мытья полов засорены или заблокированы
Гибкий шланг или водяной канал пылесоса и насадки для мытья полов AquaTrio серии 9000 могут засоряться по мере использования. Щетки из микрофибры насадки AquaSpin также могут блокироваться налипшими волосами. Качество очистки пола может быть неудовлетворительным.
Для оптимальной работы пылесоса проверьте следующие элементы:
1. Водяной канал модуля влажной уборки и/или насадка AquaSpin засорены или заблокированы. Проверьте, не засорены ли указанные элементы, отсоединив насадку AquaSpin. Снимите и очистите детали, чтобы устранить засор с помощью щетки для очистки, очищая весь канал всасывания через оба отверстия (см. рис. e).
2. Насадка AquaSpin: щетки из микрофибры заблокированы волосами или грязью. Выключите прибор и снимите щетки из микрофибры, повернув их против часовой стрелки. Чтобы разблокировать щетки из микрофибры используйте ручку щеточки для очистки. Удалите запутавшиеся волосы и грязь пальцами или проведите лезвием ножниц через прорезь на вращающейся щетке, чтобы удалить волосы и нитки, скопившийся вокруг щетки.
3. Резервуар для грязной воды: сетка в резервуаре для грязной воды не высохла до конца перед повторным использованием. Перед повторным использованием очистите и высушите резервуар для грязной воды.
Возможно, резервуар для грязной воды был установлен неправильно. Установите резервуар для грязной воды в прибор до щелчка.
Если представленные выше решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Если производительность пылесоса Philips AquaTrio Pro снизилась, это может быть вызвано несколькими причинами. Узнайте ниже, как решить проблему самостоятельно.
Прибор не был промыт
Рекомендуется промывать Philips AquaTrio Pro после каждого использования, чтобы предотвратить скопление грязи и рост бактерий внутри прибора. Если не выполнять промывку прибора после каждого использования, может возникнуть неприятный запах (см. рис. a).
Внутренняя поверхность насадки для мытья полов сильно загрязнена
Внутреннюю поверхность и крышку насадки для мытья полов можно очистить влажной тканью (см. рис. b).
Щетки для мытья полов слишком загрязнены
Очистка щеток для мытья полов происходит при промывке прибора AquaTrio Pro после использования. Если после промывки щетки остались грязными, их можно снять с насадки и промыть в теплой или холодной проточной воде. Для очистки щеток для мытья полов выполните следующие действия:
1. Снимите щетки для мытья полов с насадки, взявшись за ручки зеленого цвета.
2. Промойте щетки для мытья полов в проточной воде. При необходимости можно использовать жидкое бытовое моющее средство или немного жидкости для мытья посуды.
3. Чтобы просушить щетки для мытья полов, положите их на чистую крышку для щеток.
4. Установите щетки на место. При установке щеток для мытья полов в прибор убедитесь, что они просохли. В противном случае при включении прибора активируется система защиты, так как если щетки влажные, сопротивление сильно возрастает.
Примечание. Щетки для мытья полов нельзя очищать в стиральной машине.
Если представленные выше решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Если ваш пылесос Philips AquaTrio не всасывает с полной мощностью, попробуйте устранить проблему с помощью следующих решений.
Включена система активной защиты
Это может происходить в следующих случаях:
• В прибор попали посторонние предметы (не грязь и не жидкость
• Щетки для мытья полов слишком мокрые
• Щетки сталкиваются со слишком большим сопротивлением (при движении по ковру)
Если включена система активной защиты:
1. Отпустите кнопку питания, чтобы выключить прибор. Установите прибор вертикально в положение фиксации (должен прозвучать щелчок) и отсоедините сетевую вилку от розетки электросети. Если в прибор попал шнур или какое-либо устройство, это устройство также необходимо отключить от электросети.
2. Откройте крышку насадки для мытья полов, снимите крышку щетки для мытья полов и извлеките предмет. Если найти предмет не удалось, снимите щетки для мытья полов.
3. Если система активной защиты включилась из-за слишком мокрых щеток, снимите их и отожмите над раковиной. Установите сухие щетки для мытья полов обратно в прибор.
4. Установите крышку щетки для мытья полов и закройте крышку насадки для мытья полов. Нажмите на крышку насадки для мытья полов до щелчка, чтобы зафиксировать ее. Примечание. Проверьте, правильно ли закрыта крышка насадки для мытья полов; в противном случае сброс не будет выполнен.
Крышка насадки для мытья полов не закрыта должным образом
Проверьте правильность установки щеток для мытья полов и крышки щетки для мытья полов Philips AquaTrio. Закройте крышку насадки для мытья полов должным образом. Убедитесь, что крышка нажата до фиксации (прозвучит щелчок).
Внутренняя поверхность насадки для мытья полов сильно загрязнена
Промойте щетки для мытья полов в проточной воде. При необходимости для очистки щеток для мытья полов можно использовать жидкое бытовое моющее средство или немного жидкости для мытья посуды. Очистите внутреннюю поверхность насадки для мытья полов и крышку насадки влажной тканью.
Щетки для мытья полов не установлены
Установите щетки для мытья полов в насадку для мытья полов вашего пылесоса.
Если представленные выше решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям: XW7110/01 , FC7088/01 .
Можно ли использовать теплую воду, дистиллированную воду или средство для мытья полов в пылесосе Philips AquaTrio?
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