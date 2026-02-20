Низкая мощность всасывания пылесоса Philips AquaTrio

Если мощность всасывания пылесоса Philips серии AquaTrio 9000 отличается от ожидаемой, узнайте здесь, в чем может быть причина:



Система сухой уборки

Фильтр загрязнен

Если фильтр Philips AquaTrio серии 9000 загрязнен, это может повлиять на работу устройства. При регулярном использовании пылесоса очищайте фильтр не реже одного раза в месяц.



Если необходима очистка фильтра, на дисплее появляется значок очистки фильтра (см. рис. a).



Для обеспечения оптимальной работы пылесоса необходимо выполнить очистку фильтра следующим образом:

1. Отсоедините корпус фильтра от пылесборника (см. рис. b1).

2. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы открыть корпус фильтра и извлечь губчатый фильтр (см. рис. b2).

3. Встряхните губчатый фильтр над мусорным контейнером, чтобы удалить с его поверхности слой пыли. Затем промойте губчатый фильтр под струей воды и сожмите, чтобы удалить воду (см. рис. b3)

Примечание. Не допускайте намокания корпуса фильтра во время очистки.

4. Встряхните корпус фильтра и крышку над мусорным контейнером и протрите корпус фильтра влажной тканью (см. рис. b4)

Примечание. Не очищайте белый материал корпуса фильтра пылесосом, щеткой, водой или чистящим средством. Это приведет к повреждению материала.

5. Полностью высушите губчатый фильтр, прежде чем поместить его обратно в корпус фильтра. Закройте корпус фильтра, поместите корпус фильтра с губчатым фильтром обратно в пылесборник и установите пылесборник в пылесос 3-в-1 (см. рис. b5)

Примечание. Убедитесь, крышка корпуса фильтра расположена белым материалом вверх, а также не устанавливайте пылесборник в пылесос 3-в-1 без корпуса фильтра с губчатым фильтром.



Пылесборник заполнен

Если пылесборник заполнен, производительность пылесоса Philips AquaTrio серии 9000 может снизиться. Регулярно очищайте пылесборник и следите за тем, чтобы уровень пыли не превышал отметку "Max". Это предотвратит ускоренное засорение фильтра (см. рис. c1).



Для оптимальной работы пылесоса выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку, чтобы отсоединить ручной пылесос 3-в-1 от пылесборника (см. рис. c2).

2. Снимите корпус фильтра с пылесборника (см. рис. c3).

3. Вытряхните пыль из пылесборника в мусорное ведро (см. рис. c4).

4. Установите корпус фильтра на пылесборник (см. рис. c5).

5. Подсоедините ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику. Сначала подсоедините заднюю часть, а затем зафиксируйте переднюю часть до щелчка (см. рис. c6).



Пылесборник загрязнен

Если пылесборник загрязнен, производительность пылесоса Philips AquaTrio серии 9000 может снизиться. Для оптимальной работы прибора промывайте под водой пылесборник и циклонную камеру после каждой очистки от пыли и посмотрите видео или выполняйте действия, указанные ниже.

1. Снимите корпус фильтра с губчатым фильтром в сборе (см. рис. d1).

2. Вытряхните пыль из пылесборника в мусорное ведро (см. рис. d2).

3. Промойте внутреннюю часть пылесборника и циклонный фильтр под струей воды (см. рис. d3).

Примечание. Запрещается мыть пылесборник в посудомоечной машине. Убедитесь, что электронные разъемыполностью высохли перед повторным использованием прибора

4. Полностью просушите пылесборник и циклонный фильтр (см. рис. d4).

5. Установите корпус фильтра с губчатым фильтром обратно, когда пылесборник полностью высохнет (см. рис. d5).

6. Снова подсоедините ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику (см. рис. d6).

Примечание. Не подсоединяйте ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику, если в нем не установлен корпус фильтра с губчатым фильтром.



Корпус фильтра некорректно прикреплен к пылесборнику

Мощность всасывания может снизиться, если элементы пылесборника прикреплены к ручному пылесосу 3-в-1 некорректно. Убедитесь, что корпус фильтра корректно установлен на пылесборник.



Пылесборник некорректно установлен на приборе

Мощность всасывания может снизиться, если пылесборник прикреплен к ручному пылесосу 3-в-1 некорректно. Убедитесь, что пылесборник корректно установлен на прибор.



Элементы системы сухой уборки засорены или заблокированы

Шланг, трубка, насадка или циклонный фильтр пылесоса Philips серии 9000 могут засоряться или блокироваться. Это может влиять на мощность всасывания. Это негативно влияет на эффективность уборки, так как воздух не проходит в прибор.



Для оптимальной работы пылесоса проверьте следующие элементы:

- Циклонный фильтр: циклонный фильтр находится в пылесборнике. Удалите грязь или волосы, налипшие на циклонный фильтр или вокруг него.

-Насадка: вращающаяся щетка может быть засорена волосами или пылью: Выключите прибор и удалите налипшие волосы или нитки с щетки, проведя рукой по вращающейся щетке сверху вниз.

Совет. Можно также провести лезвием ножниц вдоль прорези вращающейся щетки, чтобы срезать волосы и нити, которые налипли на нее.

-Канал всасывания за вращающейся щеткой в насадке засорился: снимите вращающуюся щетку и проверьте канал всасывания на наличие посторонних предметов, после чего удалите их.





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