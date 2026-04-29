Беспроводной пылесос Philips издает странные звуки

Информация ниже относится только к беспроводным пылесосам серий 7000 и 8000 (Aqua).



Ваш беспроводной пылесос серии 7000 или 8000 располагает функцией распознавания напольного покрытия. Прибор автоматически распознает тип напольного покрытия и оптимизирует параметры для лучших результатов уборки. При работе этой функции звук работы пылесоса может меняться. От вас не требуется никаких действий, однако если вы предпочитаете одинаковую мощность на протяжении всей уборки, выключите эту функцию в меню прибора.



См. видео ниже (0:34–1:02), чтобы узнать, как включить/выключить эту функцию.