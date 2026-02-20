Стайлер Philips стрижет неравномерно

Стайлер Philips может поставляться с различными насадками для стрижки волос на голове и бороды. Важно всегда использовать соответствующие насадки для выбранных участков тела.



Волосы бороды обычно жестче волос на голове. Поэтому насадка для бороды предназначена для наилучших результатов только при стрижке волос бороды.



Режущий блок и гребень триммера для бороды обычно меньше, чем у машинки для стрижки волос. Это устройство обеспечивает более простой доступ к небольшим участкам, например коже под носом. И наоборот, более широкие гребни и режущие элементы предназначены для стрижки волос.



Поэтому для равномерной стрижки убедитесь, что используете правильную насадку.



Если и после этого вы недовольны работой стайлера Philips, обратитесь к нам за помощью.