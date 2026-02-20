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Стайлер Philips стрижет неравномерно

Если стайлер Philips не стрижет волосы до одинаковой длины, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.

Информация на данной странице относится к моделям: HS9980/15, HC3721/15, HC5722/15. Показать больше  ›

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