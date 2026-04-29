Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой

Для приготовления большинства закусок обычно требуется то же время, которое подходит для их обработки в духовке. Время, указанное для приготовления в обычной фритюрнице, обычно меньше, поэтому ингредиенты могут быть обработаны не до конца. Рекомендованное время приготовления каждого из ингредиентов можно посмотреть в таблице продуктов, приведенной в руководстве пользователя аэрогриля, или в приложении HomeID. Если продукты получаются недостаточно хрустящими, добавьте к времени приготовления несколько минут, но следите, чтобы продукты не подгорели! Обратите внимание!

· Если продукты соприкасаются друг с другом, потрясите корзину аэрогриля Philips по прошествии половины времени приготовления.

· Также корзину рекомендуется встряхнуть 2–3 раза, если вы готовите большие порции.

· Следите за тем, чтобы в процессе встряхивания продукты хорошо перемешивались: нижний слой должен оказаться сверху, и наоборот. Тогда приготовление будет равномерным.

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