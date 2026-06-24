Соковыжималка Philips не работает.

Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Соковыжималка Philips может не работать по нескольким причинам. Узнайте, как мы можем вам помочь.
Информация на данной странице относится к моделям: HR1922/21 , HR1855/70 , HR1947/30 . Показать больше ›
Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью соковыжималки Philips?