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    Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает

    Если вы заметили, что покрытие аэрогриля Philips начинает отставать, у этого может быть ряд причин. Прочитайте статью ниже для самостоятельного решения проблемы.

    Покрытие было случайно поцарапано

    Вы могли случайно повредить/поцарапать внутреннее покрытие противня аэрогриля Philips (например, при установке корзины или если очистка проводилась с использованием абразивных средств), вследствие чего появились небольшие пятна. Не беспокойтесь, это в любом случае не опасно, так как аэрогриль Philips изготовлен из безвредных материалов.

    Примечание. Старайтесь не выполнять очистку аэрогриля с помощью абразивных чистящих средств (например, жестких и металлических щеток/губок), а также устанавливайте корзину аккуратнее.

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