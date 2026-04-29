Аэрогриль Philips не включается или не работает

Выдвижной ящик не полностью закрыт

Некоторые модели аэрогрилей располагают функцией распознавания противня. Эта функция выключает нагревательный элемент и вентилятор при извлечении противня из устройства.

Убедитесь, что противень установлен в аэрогриль, а выдвижной ящик полностью закрыт. В противном случае аэрогриль не включится.

Может быть сломан механизм распознавания противня

Извлеките противень из аэрогриля и проверьте его на наличие трещин и повреждений пластиковых компонентов, в частности по краям корпуса (см. изображение ниже). Если вы обнаружили повреждения или трещины, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.



На моделях HD9880/HD9875/HD9876: извлеките противень аэрогриля из выдвижного ящика и переверните его. Модуль обнаружения противня установлен в правой стороне рядом с пазом держателя ручки корзины (см. изображение ниже).



С одной стороны вы увидите небольшую пластиковую крышку (см. изображение ниже). Если она отсутствует, функция распознавания противня не будет работать. В таком случае свяжитесь с нами через контактные данные на www.philips.com/contact, и мы с радостью поможем вам решить эту проблему.

Выбрана слишком низкая температура

Если вы установили на аэрогриле температуру приготовления 40 °C или ниже, может показаться, что устройство не нагревается (особенно если температура в помещении близка к целевой температуре аэрогриля).



Проверьте настройки температуры приготовления на аэрогриле Philips и при необходимости увеличьте температуру.

Не удается задать время приготовления либо требуется слишком быстрое приготовление (аналоговый аэрогриль)

Установите нужное время приготовления с помощью аналогового таймера (см. видео ниже). Если желаемое время приготовления составляет менее 10 минут, выберите на таймере около 15 минут, после чего поверните его до необходимого времени приготовления.