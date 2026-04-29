Аэрогриль Philips не включается или не работает

Если аэрогриль Philips не включается или включается, но не работает или не нагревается, в статье ниже вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.
Убедитесь, что сетевая вилка аэрогриля вставлена в розетку электросети правильно.
Если к одной розетке электросети подключено слишком много приборов, аэрогриль Philips может не работать. Отключите остальные приборы или подключите аэрогриль к другой розетке.
На аналоговых устройствах таймер может отсчитывать время при том, что устройство не начало нагреваться. В таком случае убедитесь, что штекер аэрогриля должным образом вставлен в розетку электросети.
Выдвижной ящик не полностью закрыт Некоторые модели аэрогрилей располагают функцией распознавания противня. Эта функция выключает нагревательный элемент и вентилятор при извлечении противня из устройства. Убедитесь, что противень установлен в аэрогриль, а выдвижной ящик полностью закрыт. В противном случае аэрогриль не включится.
Может быть сломан механизм распознавания противня Извлеките противень из аэрогриля и проверьте его на наличие трещин и повреждений пластиковых компонентов, в частности по краям корпуса (см. изображение ниже). Если вы обнаружили повреждения или трещины, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
На моделях HD9880/HD9875/HD9876: извлеките противень аэрогриля из выдвижного ящика и переверните его. Модуль обнаружения противня установлен в правой стороне рядом с пазом держателя ручки корзины (см. изображение ниже).
С одной стороны вы увидите небольшую пластиковую крышку (см. изображение ниже). Если она отсутствует, функция распознавания противня не будет работать. В таком случае свяжитесь с нами через контактные данные на www.philips.com/contact, и мы с радостью поможем вам решить эту проблему.
Выбрана слишком низкая температура Если вы установили на аэрогриле температуру приготовления 40 °C или ниже, может показаться, что устройство не нагревается (особенно если температура в помещении близка к целевой температуре аэрогриля).
Проверьте настройки температуры приготовления на аэрогриле Philips и при необходимости увеличьте температуру.
Не удается задать время приготовления либо требуется слишком быстрое приготовление (аналоговый аэрогриль)
Установите нужное время приготовления с помощью аналогового таймера (см. видео ниже). Если желаемое время приготовления составляет менее 10 минут, выберите на таймере около 15 минут, после чего поверните его до необходимого времени приготовления.
Информация ниже относится только к моделям NA55x.
При использовании функций, задействующих подачу пара на аэрогриле NA55x, и некорректном положении резервуара для воды либо если в нем нет воды, прибор обнаружит это, и начнет мигать значок (см. изображение ниже). Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды, и установите его на место. Затем нажмите кнопку пуска/остановки, чтобы начать приготовление, и значок погаснет.
Если решение не помогло устранить проблему, нагревательный элемент аэрогриля Philips может быть неисправен. В этом случае обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше ›