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От стайлера для волос Philips исходит странный запах

Если при использовании фена или выпрямителя для волос Philips вы чувствуете химический запах либо запах гари, следуйте рекомендациям для устранения проблемы.

Информация на данной странице относится к моделям: BHS515/00 , BHS752/00 , BHS510/00 . Показать больше  ›

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