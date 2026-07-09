От стайлера для волос Philips исходит странный запах

Запах гари может исходить от вашего стайлера для волос из-за наличия грязи внутри устройства. Если в выпрямителе или фене скопились частицы пыли или мусор, они могут начать гореть из-за высоких температур и являться источником неприятного запаха.

Для решения проблемы тщательно очищайте стайлер перед каждым использованием. Инструкции по правильной очистке стайлера для волос Philips приведены в инструкции по эксплуатации прибора.

Если представленный выше совет не помог решить проблему, обратитесь к нам за помощью.