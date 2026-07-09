От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Если при использовании фена или выпрямителя для волос Philips вы чувствуете химический запах либо запах гари, следуйте рекомендациям для устранения проблемы.
Некоторые устройства для укладки, например фены и выпрямители для волос, при первом использовании могут быть источником странного запаха. Вам не стоит волноваться — этот запах обычно пропадает после нескольких использований. Чтобы запах был менее сильным, попробуйте выполнять укладку волос в хорошо проветриваемом помещении или оставьте открытым окно.
Запах гари может исходить от вашего стайлера для волос из-за наличия грязи внутри устройства. Если в выпрямителе или фене скопились частицы пыли или мусор, они могут начать гореть из-за высоких температур и являться источником неприятного запаха. Для решения проблемы тщательно очищайте стайлер перед каждым использованием. Инструкции по правильной очистке стайлера для волос Philips приведены в инструкции по эксплуатации прибора. Если представленный выше совет не помог решить проблему, обратитесь к нам за помощью.
Информация на данной странице относится к моделям:BHS515/00 , BHS752/00 , BHS510/00 . Показать больше ›