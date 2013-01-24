Кофемашина Philips не подает кофе
Если ваша кофемашина Philips не подает кофе, ниже вы найдете возможные причины и способы решения этой проблемы.
Если вы заметили это явление при первом использовании кофемашины, обратите внимание, что в таком случае подача лишь нескольких капель кофе — это нормальное явление. После приготовления нескольких порций вы сможете получить необходимое количество кофе.
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Воздушная ловушка мешает потоку воды
- Если ваша кофемашина издает громкий звук, и вода не поступает в резервуар, обычно это связано с воздушной ловушкой.
Инструкции ниже помогут вам решить эту проблему:
1. Выключите кофемашину.
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Примечание. Замените фильтр AquaClean, если он используется свыше 3 месяцев. Фильтр мог засориться, если использовался свыше этого срока.
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Засор варочной группы
- Если рабочая группа засорилась, это также может быть причиной невозможности подачи кофе устройством.
Чтобы избежать этого, важно еженедельно промывать варочную группу согласно представленным ниже инструкциями (или как показано в нашем видеоуроке).
1. Выключите кофемашину. Подождите 15–20 секунд, пока устройство не перестанет издавать шум.
2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Примечание. Для тщательной очистки варочной группы рекомендуется использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips (CA6704).
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Засор носика подачи кофе
- Также невозможность подачи кофе может быть связана с засором носика подачи.
Для очистки можно использовать средство для очистки труб или иголку — это поможет избавиться от загрязнения.
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Использование функции приготовления предварительно молотого кофе
- Если превышено оптимальное количество молотого кофе при использовании функции приготовления предварительно молотого кофе, это может привести к переполнению варочной группы: молотый кофе будет выброшен, а кофемашина не сможет обеспечить подачу кофе.
Чтобы избежать этой проблемы при использовании функции приготовления предварительно молотого кофе: Убедитесь, что кофемашина включена и готова к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение. Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства.
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Необходимо выполнить очистку от накипи
- Если внутри кофемашины скопился известковый налет, это может привести к неисправности устройства.
Все кофемашины Philips оснащены индикатором очистки от накипи, и мы рекомендуем очистить устройство от накипи, как только оно начнет указывать на необходимость этой процедуры.
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Засор в отделении для предварительно молотого кофе
- Также причиной невозможности подачи кофе может быть отделение для предварительно молотого кофе.
Если это действительно так, вы можете решить эту проблему, следуя действиям из инструкции ниже или соответствующих видеоуроков:
1. Выключите кофемашину. Подождите 15–20 секунд, пока устройство не перестанет издавать шум.
2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
3. Откройте крышку отделения для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.
4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе.
Если это не помогло решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.