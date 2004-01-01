При недостаточном смазывании варочной группы и ее компонентов молотый кофе может оказаться вокруг варочной группы. В таком случае следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы должным образом смазать компоненты:

Выключите кофемашину и подождите, пока она не перестанет издавать звуки (около 15–20 секунд). Разблокируйте и извлеките варочную группу из кофемашины. Промойте ее чистой теплой водой и дайте высохнуть. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы. Нанесите тонкий слой смазки на направляющие с обеих сторон.

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