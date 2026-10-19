Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе

Варка кофе будет отменена при недостаточном количестве кофейных зерен на момент начала варки. Молотый кофе затем будет выброшен в контейнер для кофейной гущи.

Для устранения этой проблемы перед началом приготовления убедитесь, что вы загрузили достаточное количество кофейных зерен.



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