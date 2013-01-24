Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара
Попавший воздух может заблокировать подачу воды в кофемашину Philips и быть причиной невозможности забора воды из резервуара. Прочтите эту статью, чтобы узнать обо всех возможных причинах и возможных решениях.
-
Резервуар для воды установлен неправильно
- Если резервуар для воды не установлен в кофемашину должным образом, она не сможет осуществлять забор воды.
• Если ваша кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко.
• Если ваша кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.
-
Попал воздух
- Если воздух блокирует подачу воды, выполните описанные ниже действия для решения этой проблемы:
1. Выключите кофемашину.
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Примечание. Замените фильтр AquaClean, если он используется свыше 3 месяцев. Фильтр мог засориться, если использовался свыше этого срока.
-
Засорился носик подачи воды
- Это явление возможно только для кофемашин Philips с панарелло или классическим капучинатором.
Чтобы узнать, засорился ли носик для подачи горячей воды, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).
В случае наличия накипи удалите ее с помощью раствора для очистки от накипи.
Если представленные выше решения не помогли вам решить проблему, свяжитесь с нами.