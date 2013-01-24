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    Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара

    Попавший воздух может заблокировать подачу воды в кофемашину Philips и быть причиной невозможности забора воды из резервуара. Прочтите эту статью, чтобы узнать обо всех возможных причинах и возможных решениях.

    Резервуар для воды установлен неправильно

    Если резервуар для воды не установлен в кофемашину должным образом, она не сможет осуществлять забор воды.
    •    Если ваша кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко.
    •    Если ваша кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.

    Попал воздух

    Если воздух блокирует подачу воды, выполните описанные ниже действия для решения этой проблемы:
    1.    Выключите кофемашину.
    2.    Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
    3.    Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
    4.    Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
    1.    Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
    2.    Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
    3.    Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
    4.    Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
    5.    Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.

    Примечание. Замените фильтр AquaClean, если он используется свыше 3 месяцев. Фильтр мог засориться, если использовался свыше этого срока.
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    Засорился носик подачи воды

    Это явление возможно только для кофемашин Philips с панарелло или классическим капучинатором.
    Чтобы узнать, засорился ли носик для подачи горячей воды, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).
    В случае наличия накипи удалите ее с помощью раствора для очистки от накипи.

    Если представленные выше решения не помогли вам решить проблему, свяжитесь с нами.
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