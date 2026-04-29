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Настройка кофемолки на кофемашине Philips

Следуйте инструкциям ниже и посмотрите видео, чтобы настроить степень помола кофемолки на кофемашине Philips.

Информация на данной странице относится к моделям: EP2330/10 , EP3347/90 , EP3343/50 . Показать больше  ›

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