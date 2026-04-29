Настройка кофемолки на кофемашине Philips

Степень помола можно настроить только во время помола кофейных зерен. Используйте для этого регулятор в контейнеры для кофейных зерен. В зависимости от модели кофемашины может потребоваться ключ регулировки (ручка ложки для предварительно молотого кофе).

Поставьте чашку под носик выхода кофе. Сварите черный кофе. Когда кофемолка начнет молоть кофе (для кофемашин с ключом регулировки): разместите ключ регулировки на регуляторе (изобр. 1), затем нажмите на регулятор и поверните его влево или вправо. Для кофемашин без ключа регулировки: вручную нажмите на регулятор и поверните его влево или вправо (изобр. 2). Для регулировки помола поверните его максимум на один оборот влево или вправо. На кофемашине степень помола отображается числовым значением или точкой соответствующего размера. Чем меньше точка, тем меньше помол. Чем меньше число, тем меньше помол. Приготовьте 2-3 чашки кофе, чтобы подобрать нужную степень помола. Внутренняя система должна корректировать количество времени, в течение которого кофемолка вращается, чтобы обеспечить оптимальное количество кофе для приготовления эспрессо.