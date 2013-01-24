  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Получите необходимую поддержку
    Ищете конкретное решение для вашего продукта?
    найдите нужную модель здесь

    Не удается установить варочную группу в кофемашину Philips

    Если вам не удается установить варочную группу в кофемашину Philips, варочная группа может находиться не в нейтральном положении. Советы ниже помогут вам установить ее в кофемашину.
    Play Pause

    Установка варочной группы в нейтральное положение

    Для установки варочной группы убедитесь, что она переведена в нейтральное положение, а кофемашина готова к работе.
    Варочная группа находится в нейтральном положении, когда стрелка на желтом цилиндре на боковой стороне варочной группы совмещена с черной стрелкой и буквой "N". Желтый крючок сбоку должен находиться в вертикальном положении (см. изображение ниже).

    Следуйте инструкциям ниже, чтобы установить варочную группу в кофемашину:
    1.    Извлеките варочную группу и закройте сервисную дверцу. Установите все остальные детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).
    2.    Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    3.    Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить кофемашину. Не предпринимайте никаких действий, пока кофемашина не перестанет издавать звуки. Если открыть сервисную дверцу либо извлечь поддон для капель или резервуар для воды до того, как кофемашина будет готова к работе, система может остаться в положении, которое не подходит для установки варочной группы.
    4.    Установите варочную группу в нейтральное положение, прежде чем вставить ее. Чтобы установить варочную группу в нейтральное положение, сначала нажмите на рычаг, пока он не соприкоснется с основанием варочной группы (изобр. 1), затем убедитесь, что желтый крючок находится в крайнем верхнем положении; если нет, сдвиньте его вверх (изобр. 2).
    5.    Откройте сервисную дверцу и задвиньте варочную группу обратно в кофемашину вдоль направляющих, пока она не зафиксируется в нужном положении.
    6.    Закройте сервисную дверцу, выключите, а затем включите кофемашину.

    Обратите внимание! Инструкции могут отличаться в зависимости от модели эспрессо-кофемашины. Более точные пошаговые инструкции см. в руководстве пользователя.
     
    Варочная группа эспрессо-кофемашины Philips
    Play Pause
    Похожие проблемы

    Другие проблемы

    Будильник (1)

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.