КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Не удается установить варочную группу в кофемашину Philips

Если вам не удается установить варочную группу в кофемашину Philips, варочная группа может находиться не в нейтральном положении. Советы ниже помогут вам установить ее в кофемашину.

Информация на данной странице относится к моделям: EP5544/50, EP4449/70, EP5547/90. Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips