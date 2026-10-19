Не удается установить варочную группу в кофемашину Philips

Для установки варочной группы убедитесь, что она переведена в нейтральное положение, а кофемашина готова к работе.

Варочная группа находится в нейтральном положении, когда стрелка на желтом цилиндре на боковой стороне варочной группы совмещена с черной стрелкой и буквой "N". Желтый крючок сбоку должен находиться в вертикальном положении (см. изображение ниже).



Следуйте инструкциям ниже, чтобы установить варочную группу в кофемашину:

1. Извлеките варочную группу и закройте сервисную дверцу. Установите все остальные детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).

2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).

3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить кофемашину. Не предпринимайте никаких действий, пока кофемашина не перестанет издавать звуки. Если открыть сервисную дверцу либо извлечь поддон для капель или резервуар для воды до того, как кофемашина будет готова к работе, система может остаться в положении, которое не подходит для установки варочной группы.

4. Установите варочную группу в нейтральное положение, прежде чем вставить ее. Чтобы установить варочную группу в нейтральное положение, сначала нажмите на рычаг, пока он не соприкоснется с основанием варочной группы (изобр. 1), затем убедитесь, что желтый крючок находится в крайнем верхнем положении; если нет, сдвиньте его вверх (изобр. 2).

5. Откройте сервисную дверцу и задвиньте варочную группу обратно в кофемашину вдоль направляющих, пока она не зафиксируется в нужном положении.

6. Закройте сервисную дверцу, выключите, а затем включите кофемашину.



Обратите внимание! Инструкции могут отличаться в зависимости от модели эспрессо-кофемашины. Более точные пошаговые инструкции см. в руководстве пользователя.

