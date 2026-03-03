Ключевые слова для поиска

    Опубліковано на 03 March 2026

    Если бритва Philips не работает или не включается, ниже представлены возможные причины и рекомендации по самостоятельному устранению неполадки.

    Если у вас бритва Philips с аккумулятором, возможно, она полностью разряжена. Рекомендуется зарядить бритву, а затем снова попробовать включить ее. Подробную информацию о зарядке бритвы см. в руководстве пользователя.

    Если ваша бритва Philips работает от электросети, ее следует подключить к работающей розетке.

    Возможно, бритва не включается или не работает из-за загрязнения. Внутри прибора могли скопиться волосы или частицы грязи, которые и блокируют работу бритвенных головок.

    Необходимо тщательно очистить бритву, чтобы устранить эту неисправность. Если возможно, снимите бритвенную головку и очистите бритву изнутри. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.

    На некоторых моделях бритвы мигает специальный символ, напоминающий о необходимости очистки бритвы.

    Символ напоминания об очистке бритвы Philips

    Также возможно, что бритва не работает из-за неправильной сборки. Инструкции о том, как собрать бритву, даны в руководстве пользователя.

    Некоторые бритвы Philips оснащены функцией дорожной блокировки. При активации данной функции бритва не включается. В зависимости от модели на бритве может мигать специальный символ, указывающий на то, что включена дорожная блокировка.

    Для выключения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех-пяти секунд. После этого снова попробуйте включить бритву.

    Символ дорожной блокировки бритвы Philips

    Возможно, механизм бритвы Philips поврежден или изношен настолько, что мотор не работает. В этом случае свяжитесь с нами для получения помощи.

    Бритвы Philips для влажного и сухого бритья не работают при подключении к электросети. Такие бритвы можно использовать в душе, а на их ручке будет расположен значок душа. В целях безопасности они не работают, когда подключены к электросети.

