Эпилятор Philips неэффективно удаляет волосы

Чтобы эпилятор должным образом удалил волоски, важно удерживать его под правильным углом.



Для проводных эпиляторов: удерживайте эпилятор под углом 90° к поверхности кожи. Для беспроводных эпиляторов: рекомендуется удерживать с небольшим наклоном, под углом 75°. Подробные инструкции по использованию см. в инструкции по эксплуатации вашей модели эпилятора.



Медленно перемещайте головку эпилятора по коже в течение сеанса эпиляции, чтобы диски могли захватывать волоски. Для наиболее эффективного подравнивания перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы головка триммера плотно прилегала к коже.