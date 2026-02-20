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Эпилятор Philips неэффективно удаляет волосы

Если эпилятор Philips не удаляет волосы на теле, следуйте нашим советами, чтобы повысить эффективность работы устройства, или посмотрите видео о правильном использовании эпилятора.
 

Информация на данной странице относится к моделям: BRE738/00, BRE748/00, BRE728/00. Показать больше  ›

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