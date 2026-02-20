Эпилятор Philips неэффективно удаляет волосы

Если эпилятор Philips не удаляет волосы на теле, следуйте нашим советами, чтобы повысить эффективность работы устройства, или посмотрите видео о правильном использовании эпилятора.
Оптимальная длина волос для эпиляции — 3–4 мм. Если ваши волосы длиннее, установите на эпилятор насадку для подравнивания, чтобы подровнять их до нужной длины. Если ваш эпилятор поставляется без насадки для подравнивания, сбрейте волоски, а затем подождите 7 дней, чтобы они отросли до нужной для эпиляции длины.
Во время эпиляции растягивайте кожу и медленно перемещайте головку эпилятора, чтобы диски захватывали волоски. Для оптимального результата перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы головка триммера плотно прилегала к коже.
Чтобы эпилятор должным образом удалил волоски, важно удерживать его под правильным углом.
Для проводных эпиляторов: удерживайте эпилятор под углом 90° к поверхности кожи. Для беспроводных эпиляторов: рекомендуется удерживать с небольшим наклоном, под углом 75°. Подробные инструкции по использованию см. в инструкции по эксплуатации вашей модели эпилятора.
Медленно перемещайте головку эпилятора по коже в течение сеанса эпиляции, чтобы диски могли захватывать волоски. Для наиболее эффективного подравнивания перемещайте прибор против направления роста волос. Следите, чтобы головка триммера плотно прилегала к коже.
Перед использованием эпилятора всегда проверяйте состояние его головки; она должна быть чистой. Если волосы или грязь застряли в дисках эпилятора, извлеките их и очистите головку эпилятора перед использованием. Перед эпиляцией также убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая.
Если вы попробовали следовать приведенным выше советам, однако все равно не удовлетворены качеством работы эпилятора Philips, свяжитесь с нами.
Информация на данной странице относится к моделям:BRE738/00, BRE748/00, BRE728/00. Показать больше ›