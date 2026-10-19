Бикини-триммер Philips цепляет волосы при подравнивании
Если ваш бикини-триммер Philips цепляет волоски во время подравнивания, наши советы ниже могут помочь в решении проблемы
Чтобы триммер работал должным образом, его требуется регулярно очищать. Волосы или мусор могут застрять в приборе и повлиять на его работу.
Прибор может цеплять отдельные волоски, если батарея разряжена. При необходимости замените батарею.
Режущий блок или насадка, используемые с триммером, должны быть правильно установлены на корпус устройства. При неправильной установке насадок триммер не будет обеспечивать ожидаемый результат стрижки или не будет работать вовсе.
Для наиболее точной стрижки убедитесь, что триммер полностью прилегает к коже, и перемещайте его плавными движениями.
Растяните кожу свободной рукой, чтобы волоски было легче подравнивать.
Для наилучших результатов подстригайте волосы против направления их роста.
Убедитесь, что головка триммера не повреждена. В случае повреждения замените ее новой насадкой для подравнивания Philips.
Если этот совет не помог вам, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям:HP6381/20, HP6383/20, HP6379/00. Показать больше ›