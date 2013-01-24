Когда пылесос засорен, он может нагреваться больше обычного. Это может повлиять на его производительность.



Для решения проблемы выполните следующие действия:



Для безмешковых пылесосов:



1. Убедитесь, что пылесборник пуст.

2. Убедитесь, что фильтр защиты электродвигателя очищен.

3. Убедитесь, что фильтр выходящего воздуха не загрязнен.

4. Убедитесь, что в шланге, трубке или насадке нет посторонних предметов.





Для мешковых пылесосов:



1. Убедитесь, что фильтр защиты электродвигателя очищен.

2. Убедитесь, что фильтр выходящего воздуха не загрязнен.

3. Убедитесь, что мешок для сбора пыли не заполнен.

4. Если фильтры очищены, пылесборник не заполнен, но мощность всасывания все равно остается низкой, а устройство продолжает сильно нагреваться, замените пылесборник.



Если пылесос продолжает нагреваться, а решения выше не помогают, обратитесь к нам за помощью.