Ключевые слова для поиска

RU
UK
EN
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Служба поддержки Philips

    Как подключить зубную щетку к приложению Sonicare?

    Опубліковано на 05 May 2025
    Чтобы подключить зубную щетку Philips Sonicare через Bluetooth к приложению Sonicare, убедитесь, что зубная щетка и телефон сопряжены через Bluetooth. Если вы впервые пользуетесь приложением, вам потребуется выполнить сопряжение зубной щетки. Следуйте инструкциям, представленным в приложении.
     
    После сопряжения зубной щетки с приложением она будет подключаться к нему и синхронизироваться после включения. Телефон должен находиться поблизости, с включенным Bluetooth и открытым приложением.
     
    Информация выше также применима к приложению Sonicare for Kids. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.
     
    Play Pause
    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Обращение в компанию Philips

    Мы всегда рады помочь вам

    Ищете что-то другое?

    Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

    Поддержка, домашняя страница
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.