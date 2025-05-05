Служба поддержки Philips

Как подключить зубную щетку к приложению Sonicare?

Чтобы подключить зубную щетку Philips Sonicare через Bluetooth к приложению Sonicare, убедитесь, что зубная щетка и телефон сопряжены через Bluetooth. Если вы впервые пользуетесь приложением, вам потребуется выполнить сопряжение зубной щетки. Следуйте инструкциям, представленным в приложении.



После сопряжения зубной щетки с приложением она будет подключаться к нему и синхронизироваться после включения. Телефон должен находиться поблизости, с включенным Bluetooth и открытым приложением.

