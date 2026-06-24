Цвет кольца индикатора очистителя воздуха не меняется
Цвет кольца индикатора качества воздуха на очистителе воздуха Philips может не меняться по нескольким причинам. Подробнее об этом читайте здесь.
Примечание. Все изображения ниже являются общими представлениями; между конкретными устройствами могут существовать различия.
Чтобы очиститель воздуха работал должным образом, а кольцо отображало правильные значения, датчик качества воздуха (D на рисунке ниже) должен быть чистым и сухим.
Очистите датчик качества воздуха влажными ватными палочками, затем протрите сухими ватными палочками.
Если в помещение постоянно поступает загрязненный воздух, то очищенный воздух будет замещаться загрязненным воздухом. Из-за этого цвет кольца индикатора качества воздуха в очистителе воздуха Philips не меняется.
Проверьте качество воздуха снаружи помещения (это можно сделать с помощью Air Matters или аналогичного приложения). Если качество воздуха снаружи помещения не соответствует норме, закройте все окна, чтобы очищенный воздух не загрязнялся.
Новая мебель может выделять токсичные вещества несколько недель. Датчик качества воздуха регистрирует наличие данных веществ, поэтому цвет кольца индикатора качества воздуха не меняется.
Информация на данной странице относится к моделям:AMF220/15 , AC3055/50 , AC4550/50 . Показать больше ›
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