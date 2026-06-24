Служба поддержки Philips Цвет кольца индикатора очистителя воздуха не меняется

Цвет кольца индикатора качества воздуха на очистителе воздуха Philips может не меняться по нескольким причинам. Подробнее об этом читайте здесь.

Примечание. Все изображения ниже являются общими представлениями; между конкретными устройствами могут существовать различия.

Датчик качества воздуха загрязнен Чтобы очиститель воздуха работал должным образом, а кольцо отображало правильные значения, датчик качества воздуха (D на рисунке ниже) должен быть чистым и сухим. Очистите датчик качества воздуха влажными ватными палочками, затем протрите сухими ватными палочками. В помещение поступает загрязненный воздух Если в помещение постоянно поступает загрязненный воздух, то очищенный воздух будет замещаться загрязненным воздухом. Из-за этого цвет кольца индикатора качества воздуха в очистителе воздуха Philips не меняется. Проверьте качество воздуха снаружи помещения (это можно сделать с помощью Air Matters или аналогичного приложения). Если качество воздуха снаружи помещения не соответствует норме, закройте все окна, чтобы очищенный воздух не загрязнялся. В помещении установлена новая мебель Новая мебель может выделять токсичные вещества несколько недель. Датчик качества воздуха регистрирует наличие данных веществ, поэтому цвет кольца индикатора качества воздуха не меняется.