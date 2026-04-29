Из аэрогриля Philips поступает белый дым

Если вы готовите еду с большим содержанием жира, остановите процесс приготовления, возьмите большое количество бумажных полотенец и уберите масло на дне противня аэрогриля Philips или слейте излишки. После этого можно возобновить процесс приготовления.
Если вы часто готовите продукты с высоким содержанием жира, используйте один из аксессуаров, доступных для различных моделей:
Примечание.
- Крышку для закусок
- Крышку для защиты от разбрызгивания
- Корзину для приготовления различных блюд
Белый дым не повреждает аэрогриль Philips и не нарушает процесс приготовления пищи.