Из аэрогриля Philips поступает белый дым

Если вы готовите еду с большим содержанием жира, остановите процесс приготовления, возьмите большое количество бумажных полотенец и уберите масло на дне противня аэрогриля Philips или слейте излишки. После этого можно возобновить процесс приготовления.



Если вы часто готовите продукты с высоким содержанием жира, используйте один из аксессуаров, доступных для различных моделей:

Крышку для закусок

Крышку для защиты от разбрызгивания

Корзину для приготовления различных блюд

Белый дым не повреждает аэрогриль Philips и не нарушает процесс приготовления пищи.