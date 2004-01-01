Моя зубная щетка Sonicare слишком сильно вибрирует
Опубліковано на 23 августа 2024 года
Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия.
Зубные щетки Sonicare чистят зубы с помощью мощных вибраций. Если это ваша первая электрическая зубная щетка, вы привыкнете к ее вибрации через некоторое время. Попробуйте следовать нашим рекомендациям!
В зависимости от модели зубной щетки на ней можно регулировать уровень интенсивности.
Серии 3000–4000, ProtectiveClean 4100–4300, серия 5500: Выберите между низкой и высокой интенсивностью, один раз нажав кнопку питания для включения зубной щетки, а затем нажав ее повторно в течение 2 секунд, чтобы изменить интенсивность. Обратите внимание, что при первом включении зубной щетки на ней по умолчанию выбрана низкая интенсивность.
ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, серии 6100–6700: При установке соответствующей умной насадки на ручку автоматически включается рекомендуемый режим интенсивности. Если вы хотите изменить уровень интенсивности, вы можете сделать это с помощью кнопки выбора режима/интенсивности во время чистки зубов. Интенсивность нельзя изменить, если зубная щетка выключена или ее работа приостановлена.
Если ваша зубная щетка располагает функцией EasyStart, обратите внимание, что эта функция включена по умолчанию. Функция EasyStart постепенно повышает уровень вибрации в течение первых 14 сеансов чистки. Если она включена, вибрация будет более слабой в начале сеанса чистки и более сильной в конце сеанса. Функцию EasyStart можно отключить следующим образом:
Установите зубную щетку на зарядное устройство.
Нажмите и удерживайте кнопку питания, когда зубная щетка находится на зарядном устройстве, пока через 3 секунды не услышите одиночный звуковой сигнал.
Отпустите кнопку питания.
Проблемы с зубной щеткой не удалось устранить? Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену зубной щетки; для этого нажмите здесь.
