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    Пылесос Philips не включается

    Если пылесос Philips не включается, скорее всего, это можно легко исправить. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно решить эту проблему.

    Пылесос Philips не подключен к электросети

    Если устройство не подключено к электросети, подключите его.

    Кнопка включения/выключения не нажата должным образом

    Важно полностью нажимать на кнопку включения/выключения.

    Если не нажать на кнопку включения/выключения пылесоса Philips должным образом, то он не включится.

    Закончился заряд батарей в пульте ДУ

    Проверьте, включается ли пылесос Philips без использования пульта ДУ при нажатии на кнопку включения/выключения на самом устройстве. Если это так, значит, элементы питания в пульте ДУ разряжены. Применимо только к пылесосам с ИК-пультами дистанционного управления.

    В таком случае замените элементы питания, чтобы решить проблему.

    Примечание.

    Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит, возможно, проблема вызвана технической неисправностью пылесоса Philips.
    В этом случае рекомендуем связаться с нами для получения дальнейшей помощи.

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