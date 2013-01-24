Проверьте, включается ли пылесос Philips без использования пульта ДУ при нажатии на кнопку включения/выключения на самом устройстве. Если это так, значит, элементы питания в пульте ДУ разряжены. Применимо только к пылесосам с ИК-пультами дистанционного управления.

В таком случае замените элементы питания, чтобы решить проблему.

Примечание.

Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит, возможно, проблема вызвана технической неисправностью пылесоса Philips.

В этом случае рекомендуем связаться с нами для получения дальнейшей помощи.