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Кухонный комбайн Philips не работает с блендером
Если кухонный комбайн Philips не работает с блендером, узнайте здесь, что можно сделать для решения проблемы.
Если блендер установлен неправильно, может не произойти разблокировка встроенного фиксатора и устройство не будет работать.
Для правильной установки блендера выполните следующие действия.
1) Поверните ножевой блок на кувшине блендера.
2) Установите кувшин блендера на блок электродвигателя и поверните по часовой стрелке для фиксации.
3) При правильной установке кувшина вы почувствуете или услышите щелчок. Встроенный фиксатор разблокирован.
Выступ на нижней части кувшина не может привести в действие фиксатор блокировки электродвигателя, потому что сломан.
Новый кувшин (CP9099) можно приобрести в нашем интернет-магазине.
Кувшин не может привести в действие фиксатор, потому что фиксатор блокировки электродвигателя поврежден.
Рекомендуем обратиться за помощью в центр поддержки потребителей Philips
Информация на данной странице относится к моделям: HR7761/00 , HR7762/90 .
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