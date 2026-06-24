Кухонный комбайн Philips не работает с блендером

Если блендер установлен неправильно, может не произойти разблокировка встроенного фиксатора и устройство не будет работать.

Для правильной установки блендера выполните следующие действия.

1) Поверните ножевой блок на кувшине блендера.

2) Установите кувшин блендера на блок электродвигателя и поверните по часовой стрелке для фиксации.

3) При правильной установке кувшина вы почувствуете или услышите щелчок. Встроенный фиксатор разблокирован.