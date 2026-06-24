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Аккумулятор Philips SpeedPro быстро разряжается

Если аккумулятор на вашем пылесосе Philips SpeedPro или SpeedPro Max Vacuum не держит заряд, прочтите нашу статью для самостоятельного устранения неисправности.

Информация на данной странице относится к моделям: XC5141/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Показать больше  ›

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