КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Не могу открыть пылесборник Philips SpeedPro (Max)

Если вы не можете открыть пылесборник пылесоса Philips SpeedPro (Max), скорее всего, это можно легко исправить. Узнайте, как решить проблему самостоятельно.

Информация на данной странице относится к моделям: XC3131/01 , XC3131/61 , XC3031/01 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips