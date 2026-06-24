Служба поддержки Philips Не могу открыть пылесборник Philips SpeedPro (Max)

Если вы не можете открыть пылесборник пылесоса Philips SpeedPro (Max), скорее всего, это можно легко исправить. Узнайте, как решить проблему самостоятельно.

Инструкции по открытию пылесборника не были соблюдены При открытии пылесборника SpeedPro (Max) выполняйте следующее. Нажмите кнопку отсоединения в верхней части SpeedPro (Max), чтобы отсоединить пылесборник. Извлеките пылесборник. Откройте крышку пылесборника. Вытряхните мусор из пылесборника в мусорное ведро. Установите крышку пылесборника на место. Если она установлена правильно, прозвучит щелчок (см. рис. 4). Установите пылесборник на место. Если он установлен правильно, прозвучит щелчок.