Пылесос Philips SpeedPro (Max) плохо скользит по ковру

Как правило, очищать ковры с помощью пылесоса Philips SpeedPro (Max) сложнее под определенными углами.



Если у вас возникают трудности при очистке ковра в определенном направлении, меняйте направление движения до тех пор, пока не найдете подходящий угол, обеспечивающий оптимальное скольжение. Также можно понизить угол трубки, чтобы насадка лучше скользила по ковру.



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