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Пылесос Philips SpeedPro (Max) плохо скользит по ковру

Если насадка пылесоса Philips SpeedPro (Max) плохо скользит по ковру, узнайте здесь, что можно сделать для решения проблемы.

Информация на данной странице относится к моделям: XC5141/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Показать больше  ›

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