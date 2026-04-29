Низкая мощность всасывания пылесоса Philips

Если мощность всасывания пылесоса Philips отличается от ожидаемой, узнайте здесь, в чем может быть причина. Узнайте, как легко решить эту проблему самостоятельно, в статье ниже.
Если пылесборник или мешок для пыли вашего пылесоса Philips заполнен, мощность всасывания будет ниже обычной:
Если у вас пылесос с мешком, проверьте, что мешок для пыли не заполнен; в противном случае замените мешок на новый. Не используйте повторно мешок для пыли, так как поры в материале забиваются, и это отрицательно влияет на мощность всасывания. Для всех пылесосов Philips с мешками для пыли подходят мешки s-bag® FC8021 и FC8022.
Если у вас пылесос без мешка для пыли, проверьте, не заполнился ли пылесборник, и опустошите его.
Если пылесос Philips не собирает грязь должным образом, возможно, произошел засор шланга, трубки или насадки. Кроме того, на щетку могли намотаться волосы, что также приводит к снижению мощности всасывания, поскольку в устройство не попадает достаточное количество воздуха.
Убедитесь, что вышеперечисленные детали не заблокированы. Удалите любые загрязнения, препятствующие прохождению воздуха. Инструкции по очистке могут различаться для каждой модели устройства, поэтому подробные сведения см. в своей инструкции по эксплуатации.
Грязный фильтр будет частично блокировать прохождение воздуха внутрь прибора, что может снизить мощность всасывания.
Ваш прибор оснащен двумя фильтрами: фильтром защиты электродвигателя и выходным фильтром.
Фильтр защиты электродвигателя можно мыть, и его нужно очищать раз в 4–6 недель или каждый раз при замене мешка для пыли на новый. Рекомендуется заменять этот фильтр на новый раз в год.
Выходной фильтр нельзя мыть, и его достаточно просто заменять на новый раз в год.
Очистка фильтра защиты электродвигателя
Фильтр защиты двигателя расположен за мешком для пыли. Для доступа к фильтру защиты двигатель нужно снять держатель мешка для пыли и сам мешок. Для очистки этого фильтра выполните ряд простых действий:
Извлеките корпус фильтра и сам губчатый фильтр из прибора (рис. A1).
Снимите моющийся губчатый фильтр с корпуса (рис. A2).
Аккуратно постучите губчатым фильтром над мусорной корзиной, чтобы стряхнуть с него грязь, после чего бережно промойте его, чтобы удалить остатки грязи, скопившиеся внутри. Сосредоточьтесь на удалении грязи с участков, где ее особенно много, однако не стоит сильно тереть поверхность фильтра, иначе вы можете повредить его волокна. Промывайте фильтр проточной водой, пока вода после прохождения через фильтр не будет чистой (рис. A3).
Оставьте губчатый фильтр сохнуть на 24 часа (рис. A4).
Соберите детали (рис. A5 и A6).
Замена выходного фильтра:
Выходной фильтр расположен в задней части (в некоторых моделях — в нижней части) пылесоса за съемной решеткой. Этот фильтр не следует мыть или очищать. Для оптимальной работы мы настоятельно рекомендуем выполнять замену выходного фильтра раз в год (рис. B).
Если у вас безмешковый пылесос Philips, ваш прибор оснащен пылесборником. Убедитесь, что крышка прибора установлена правильно, как показано на изображении ниже.
На некоторых пылесосах Philips предусмотрено несколько уровней мощности всасывания.
Функция регулировки мощности всасывания обозначена значком, аналогичным тому, что показан на рисунке ниже. Как правило, он располагается на пульте ДУ, на ручке или на корпусе самого пылесоса. Если для вашего прибора предусмотрено несколько уровней мощности всасывания, проверьте, что установлен требуемый уровень. В противном случае увеличьте уровень.
Если решения выше не помогли устранить проблему, отправьте прибор в сервисный центр Philips или свяжитесь с нами для получения дальнейшей поддержки: http://www.philips.com/support.
Информация на данной странице относится к моделям:XD8122/10 , FC9550/09 , FC9745/09 . Показать больше ›