Служба поддержки Philips Зубная щетка Sonicare автоматически отключается

Если ваша зубная щетка выключается сама по себе, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.



Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.

1. Смените режим чистки. Выбранный режим чистки определяет время чистки. Зубная щетка автоматически выключится, когда время процедуры завершится.

Рекомендуем изменить режим чистки. Длительность чистки в разных режимах составляет от 20 секунд до 3,5 минут. 2. Проверьте, включена ли функция BrushPacer. Функция BrushPacer разделяет время чистки на 6 частей. Во время чистки щетка на короткий промежуток времени перестает вибрировать, чтобы вы поняли, когда надо перейти к чистке следующего участка. Зубная щетка автоматически прекратит работу по окончании процедуры чистки. 3. Проверьте, включен ли датчик давления. Ваша зубная щетка измеряет давление во время чистки зубов. При чрезмерном давлении она на некоторое время прекратит вибрировать, уведомляя о необходимости давить не так сильно. Проблемы с зубной щеткой не удалось устранить? Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашей зубной щетки.