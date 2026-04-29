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Зубная щетка Sonicare автоматически отключается

Если ваша зубная щетка выключается сама по себе, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.

Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.

Информация на данной странице относится к моделям: HX6807/28 , HX6830/44 , HX6850/47 . Показать больше  ›

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