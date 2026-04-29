Служба поддержки Philips Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare

Если чистящая насадка выпадает из ручки зубной щетки, советы по устранению неисправностей, представленные ниже, помогут вам найти решение этой проблемы.



Мы рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.

1. Должным образом разместите чистящую насадку. Если чистящая насадка выпала из ручки зубной щетки, убедитесь, что она установлена должным образом. Удерживайте чистящую насадку щетинками в том же направлении, что и кнопки на вашей зубной щетке. Надавите на насадку, чтобы установить ее в ручку зубной щетки до щелчка. Небольшой зазор между чистящей насадкой и ручкой зубной щетки является необходимым. Чистящей насадке необходимо пространство для создания вибраций необходимой мощности. 2. Очистите чистящую насадку или ручку. Убедитесь, что в нижней части насадки и вокруг металлического стержня отсутствует мусор. Ее можно очистить теплой водой или мягкой тканью. 3. Используйте оригинальную чистящую насадку. Рекомендуется использовать только оригинальные чистящие насадки Philips. Чистящие насадки других производителей могут иметь другой размер и выпадать из ручки. Проблемы с зубной щеткой не удалось устранить? Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашей зубной щетки.