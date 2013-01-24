Заблокирован поток воздуха

Используется другой аксессуар

Фильтр засорился или установлен неправильно

Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия по очистке фильтра (см. изображения ниже):

Не подсоединяйте ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику, если в нем не установлен корпус фильтра (с губчатым фильтром).

Пылесборник заполнен

по очистке пылесборника (см. рисунки ниже):

Не подсоединяйте ручной пылесос 3-в-1 к пылесборнику, если в нем не установлен корпус фильтра (с губчатым фильтром).

Электродвигатель поврежден