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Существует несколько причин, по которым пылесос Philips AquaTrio издает громкие или необычные звуки. Далее описаны варианты решения этой проблемы для конкретных моделей пылесоса.
Когда щетки пылесоса AquaTrio изнашиваются, пылесос начинает издавать более громкий звук, чем обычно.
В этом случае следует произвести замену щеток.
Номер щеток для пылесоса AquaTrio по каталогу: FC8054
Обратите внимание, что следует производить замену щеток пылесоса AquaTrio раз в 6 месяцев.
Если рекомендации выше не помогли устранить неполадку и пылесос продолжает издавать шум, возможно, устройство неисправно.
В этом случае свяжитесь с нами.