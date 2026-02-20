Пылесос Philips AquaTrio издает громкие или странные звуки

Если пылесос Philips AquaTrio серии 9000 издает громкие или необычные звуки, это может происходить по нескольким причинам.



Только пылесос

Волосы и другой мусор скопились вокруг вращающейся щетки

Убедитесь, что на щетке нет мусора и при необходимости удалите его (см. рис. a)

1. Потяните вниз блокирующий рычаг на боковой стороне светодиодной насадки (1) и снимите вращающуюся щетку со светодиодной насадки (2).

2. Удалите запутавшиеся волосы и нитки рукой с вращающейся щетки или проведите лезвием ножниц через прорезь на вращающейся щетке, чтобы удалить волосы и нитки, скопившиеся вокруг щетки.

3. Установите вращающуюся щетку обратно на светодиодную насадку (1) и нажмите на блокирующий рычаг, чтобы закрепить щетку в насадке (вы услышите щелчок).



Циклонная камера засорена

Убедитесь, что в циклонной камере нет мусора и при необходимости удалите его (см. рис. b)

1. Поверните циклонную камеру по часовой стрелке (1) и извлеките ее из пылесборника (2).

2. Удалите волосы и грязь, которые застряли в циклонной камере и под ней.

3. Установите циклонную камеру (1) и поверните против часовой стрелки (2), чтобы надежно закрепить ее в пылесборнике. Внимание! Убедитесь, что циклонная камера плотно закрыта перед ее установкой в пылесборник. Поворачивайте циклонную камеру до упора, пока она не будет надежно установлена.





Если после проверки указанных выше пунктов пылесос по-прежнему издает звуки, то, возможно, это свидетельствует о технической неисправности. В этом случае свяжитесь с нами.