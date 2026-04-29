Аэрогриль Philips шумит

Если шум громче или отличается от звука, который обычно издает вентилятор (например, больше похож на дребезжание или скрежет), это означает, что какая-либо внутренняя деталь аэрогриля Philips плохо закреплена.



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