Служба поддержки Philips
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Если ваше приложение HomeID часто прекращает работу, попробуйте следующие варианты в представленном порядке:
1. Закройте и повторно откройте приложение HomeID.
2. Убедитесь, что установлена последняя версия приложения HomeID. Проверьте наличие приложений в App Store.
3. Перезагрузите телефон.
4. Очистите кэш телефона (Настройки / HomeID / Очистить кэш)
5. В качестве крайней мере можно удалить приложение HomeID и установить его заново.
Если ни одно из решений выше не помогло вам устранить проблему, свяжитесь с местной Службой поддержки клиентов Philips.
Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше ›