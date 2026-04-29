Служба поддержки Philips Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем

Если ваше приложение HomeID часто прекращает работу, попробуйте следующие варианты в представленном порядке:

1. Закройте и повторно откройте приложение HomeID.

2. Убедитесь, что установлена последняя версия приложения HomeID. Проверьте наличие приложений в App Store.

3. Перезагрузите телефон.

4. Очистите кэш телефона (Настройки / HomeID / Очистить кэш)

5. В качестве крайней мере можно удалить приложение HomeID и установить его заново.

Если ни одно из решений выше не помогло вам устранить проблему, свяжитесь с местной Службой поддержки клиентов Philips.

