Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается
Если вы столкнулись с проблемой слипания соски или ее втягивания в бутылочку, возможно, заблокирован или слипся антиколиковый клапан. Ниже приведена дополнительная информация и инструкции по устранению этой проблемы. Но сначала нам необходимо узнать, какой тип соски вы используете: Natural или Natural Response.
Новая соска Natural Response имеет следующие характеристики:
разрез на кончике соски вместо отверстия;
вихревые линии вокруг лепестков;
серый логотип PHILIPS AVENT на бутылочке.
Чтобы узнать, к какой серии относится ваша соска (оригинальной Natural или новой Natural Response), см. изображение ниже.
В предыдущей серии соски Natural антиколиковый клапан расположен под одним из номеров, напечатанных на основании соски. На боковой части соски Natural имеется три номерных индикатора, а на новой соске Natural Response только один.
Во избежание блокировки антиколикового клапана выполняйте регулярную очистку соски. Удерживая соску ниже клапана, потяните за ее кончик, пока клапан не откроется.
В случае если соска слипается во время кормления, выполните следующие действия по устранению проблемы:
Вытащите соску из бутылочки чистыми пальцами или щипцами.
Найдите клапан, расположенный под одним из номеров, напечатанных на основании соски.
Потяните соску в сторону и убедитесь, что клапан находится в ее верхней части. Потяните сильнее, пока клапан не откроется.
После того как клапан откроется, продолжите кормление.
В новой соске Natural Response антиколиковый клапан расположен на противоположной стороне от номера, напечатанного на основании соски. Во избежание блокировки антиколикового клапана выполняйте регулярную очистку соски. Аккуратно помассируйте клапан чистыми пальцами, чтобы снова открыть его. Во избежание поломки не тяните за кончик соски слишком сильно.
Информация на данной странице относится к моделям:SCY961/02 , SCF041/27 , SCF656/27 . Показать больше ›