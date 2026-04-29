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Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается

Если вы столкнулись с проблемой слипания соски или ее втягивания в бутылочку, возможно, заблокирован или слипся антиколиковый клапан. Ниже приведена дополнительная информация и инструкции по устранению этой проблемы.
Но сначала нам необходимо узнать, какой тип соски вы используете: Natural или Natural Response.
 

Обычная и слипшаяся соска Philips Avent

Информация на данной странице относится к моделям: SCY961/02 , SCF041/27 , SCF656/27 . Показать больше  ›

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