Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается

В предыдущей серии соски Natural антиколиковый клапан расположен под одним из номеров, напечатанных на основании соски. На боковой части соски Natural имеется три номерных индикатора, а на новой соске Natural Response только один.



Во избежание блокировки антиколикового клапана выполняйте регулярную очистку соски. Удерживая соску ниже клапана, потяните за ее кончик, пока клапан не откроется.



В случае если соска слипается во время кормления, выполните следующие действия по устранению проблемы:

Вытащите соску из бутылочки чистыми пальцами или щипцами. Найдите клапан, расположенный под одним из номеров, напечатанных на основании соски. Потяните соску в сторону и убедитесь, что клапан находится в ее верхней части. Потяните сильнее, пока клапан не откроется. После того как клапан откроется, продолжите кормление.