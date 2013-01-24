Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что резервуар для воды почти пуст или не установлен.

Чтобы устранить проблему, извлеките резервуар для воды и наполните его водой до отметки Max. Убедитесь, что резервуар для воды достаточно глубоко вставлен в кофемашину; индикатор должен погаснуть.