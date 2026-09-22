Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max всасывает недостаточно мощно

Если на фильтре вашего беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max видна грязь, это может влиять на производительность прибора.



Для оптимальной очистки фильтра выполните следующие действия:



1. Снимите с прибора пылесборник.

2. Извлеките фильтр из-под пылесборника.

Примечание. Этот фильтр состоит из обычного фильтра и губчатого фильтра. Обычный фильтр нельзя мыть. Губчатый фильтр можно мыть водой.

3. Отделите губчатый фильтр от обычного фильтра.

4. Промойте губчатый фильтр водой и дайте ему высохнуть.

Примечание. Перед установкой в прибор губчатый фильтр должен полностью высохнуть.

5. Очистите обычный фильтр, постучав по нему.

6. Соедините обычный фильтр с губчатым и поместите их обратно в пылесборник.

