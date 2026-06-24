Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно

Под щеткой вашего беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo и PowerPro Aqua могут скапливаться грязь и волосы. Это может привести к блокировке роликовой щетки.



Для устранения этой проблемы следуйте рекомендациям по очистке щетки беспроводного пылесоса, представленным ниже:



1. Отключите прибор и извлеките фильтр, нажав на кнопку извлечения фильтра.

2. Извлеките губчатый фильтр.

3. Очистите губчатый фильтр проточной водой.

4. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов, а затем установите его обратно в прибор.

