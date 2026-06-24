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Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно

Если ваш беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo или PowerPro Aqua всасывает недостаточно мощно, следуйте нашим рекомендациям ниже, чтобы решить проблему самостоятельно. 

Информация на данной странице относится к моделям: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6172/01 . Показать больше  ›

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