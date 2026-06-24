Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo всасывает недостаточно мощно

Если ваш беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo или PowerPro Aqua всасывает недостаточно мощно, следуйте нашим рекомендациям ниже, чтобы решить проблему самостоятельно.
Под щеткой вашего беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo и PowerPro Aqua могут скапливаться грязь и волосы. Это может привести к блокировке роликовой щетки.
Для устранения этой проблемы следуйте рекомендациям по очистке щетки беспроводного пылесоса, представленным ниже:
1. Отключите прибор и извлеките фильтр, нажав на кнопку извлечения фильтра. 2. Извлеките губчатый фильтр. 3. Очистите губчатый фильтр проточной водой. 4. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов, а затем установите его обратно в прибор.
Если роликовая щетка на вашем беспроводном пылесосе заблокирована, устраните проблему с помощью пошаговых инструкций, представленных ниже:
1. Выключите прибор. 2. Откройте крышку насадки и извлеките щетку. 3. При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг вращающейся щетки. 4. Установите роликовую щетку обратно в насадку и закройте крышку.
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Информация на данной странице относится к моделям:FC6408/01 , FC6409/01 , FC6172/01 . Показать больше ›