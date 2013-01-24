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    Остановка программы Smart Chef во время расчета

    Если программа Smart Chef на аэрогриле Philips XXL Premium прекратила работу на этапе расчета, ознакомьтесь со способами устранения проблемы, представленными ниже. 

    Контейнер открыт во время выполнения расчета

    Если после открытия контейнера аэрогриля Philips на дисплее мигают полосы, продолжите приготовление в ручном режиме. Перезапуск программы Smart Chef для частично приготовленных продуктов приведет к неправильной оценке оставшегося времени приготовления.

    Слишком высокая температура в камере приготовления

    Температура приготовления в аэрогриле Philips XXL Premium может быть слишком высокой, если прибор был предварительно разогрет либо не остыл после предыдущего использования. В этом случае откройте контейнер и дайте ему остыть в течение нескольких минут. После этого закройте контейнер и повторно запустите программу Smart Chef.

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