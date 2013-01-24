Температура приготовления в аэрогриле Philips XXL Premium может быть слишком высокой, если прибор был предварительно разогрет либо не остыл после предыдущего использования. В этом случае откройте контейнер и дайте ему остыть в течение нескольких минут. После этого закройте контейнер и повторно запустите программу Smart Chef.