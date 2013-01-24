Остановка программы Smart Chef во время расчета
Если программа Smart Chef на аэрогриле Philips XXL Premium прекратила работу на этапе расчета, ознакомьтесь со способами устранения проблемы, представленными ниже.
-
Контейнер открыт во время выполнения расчета
- Если после открытия контейнера аэрогриля Philips на дисплее мигают полосы, продолжите приготовление в ручном режиме. Перезапуск программы Smart Chef для частично приготовленных продуктов приведет к неправильной оценке оставшегося времени приготовления.
-
Слишком высокая температура в камере приготовления
- Температура приготовления в аэрогриле Philips XXL Premium может быть слишком высокой, если прибор был предварительно разогрет либо не остыл после предыдущего использования. В этом случае откройте контейнер и дайте ему остыть в течение нескольких минут. После этого закройте контейнер и повторно запустите программу Smart Chef.