Не понимаю, что значат индикаторы на молокоотсосе

Индикаторы на молокоотсосе означают две вещи: текущий режим работы и уровень мощности всасывания.

Электрический молокоотсос Philips Avent располагает двумя режимами, имитирующими то, как пьет младенец.

· Стимуляция: в этом режиме грудь стимулируется перед началом течения молока. В этом режиме молокоотсос работает после включения.

· Сцеживание: режим для эффективного сцеживания молока после того, как оно начинает вытекать. Молокоотсос автоматически переключается в этот режим через 90 секунд после начала работы.

Режимы обозначаются следующей индикацией: