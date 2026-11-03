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Не понимаю, что значат индикаторы на молокоотсосе

Если вам непонятно значение индикации на электрическом молокоотсосе Philips Avent, см. руководство ниже.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF395/31, SCF395/11.

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